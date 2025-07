Tunnel del Tenda transitabile tutti i giorni fino al 14 settembre, dopo l’accordo con i francesi

La decisione è arrivata a seguito dell’esito positivo delle prove di ventilazione svolte martedì 15 luglio, analizzate dalla Commissione Inter Governativa che ha espresso parere favorevole alla riapertura quotidiana del tunnel. Alla Commissione hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Marco Gabusi. Questo il loro commento: “L’apertura quotidiana del tunnel del Tenda, dalle 6 alle 21, fino al 14 settembre, rappresenta un passo in avanti, dopo l’apertura del 27 giugno, che consentirà la piena fruibilità della galleria, fondamentale durante l’estate per la Valle Vermenagna. Nelle prossime riunioni della Commissione verranno definiti gli orari di apertura per le festività natalizie e per il periodo invernale successivo. Noi proseguiamo a lavorare in sinergia con i francesi affinché il ripristino totale della viabilità non sia più soggetto a interruzioni o ritardi. L’obiettivo resta il transito con doppio senso di marcia”.

