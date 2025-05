Montagna e sport invernali, la Regione Piemonte rilancia il sistema-neve con 50 milioni €

Uno stanziamento da 50 milioni di euro per sostenere, innovare e valorizzare il patrimonio sciistico del Piemonte. È stato approvato il Bando Neve, misura attesa e fortemente voluta dalla Regione Piemonte, che recepisce osservazioni e richieste degli enti locali che ospitano le stazioni sciistiche.

L’intervento guarda al futuro dei 1.300 chilometri di piste da sci presenti sul territorio piemontese, valorizzando pratica sportiva, ricadute economiche e occupazionali.

Il Bando prevede 50 milioni di euro complessivi, così ripartiti: 2,5 milioni di euro destinati agli impianti di sci di fondo; 47,5 milioni di euro agli impianti di sci alpino, suddivisi in 21 milioni per l’area del torinese, 16 milioni per il cuneese, e 9,5 milioni per le altre province piemontesi.

Progetti finanziabili: sicurezza, innovazione e sostenibilità. Gli investimenti previsti spaziano su più fronti, con un’attenzione particolare alla sicurezza degli impianti e alla sostenibilità degli interventi.

CRONOPROGRAMMA – Dopo la prima fase di pubblicazione del bando e della finestra per la presentazione delle domande, i beneficiari avranno a disposizione 180 giorni per la presentazione dei progetti degli interventi approvati al finanziamento, 18 mesi per l’appalto dei lavori, e 24 mesi per l’esecuzione degli interventi finanziati.

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gallo: “Con questo bando vogliamo dare un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico per l’economia piemontese. Siamo convinti che investire sul sistema neve significhi sostenere identità, occupazione e vitalità dei territori montani, in un’ottica di qualità, sicurezza e attrattività turistica. È un impegno che abbiamo preso e che oggi manteniamo, ascoltando le esigenze degli operatori e costruendo strumenti adeguati”.