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Gioco d’azzardo: una nuova App per la prevenzione del disturbo

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Apr 21, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il Disturbo da Gioco d’Azzardo costituisce una vera e propria dipendenza comportamentale, con ricadute cliniche, psicologiche e sociali: se ne è discusso alla Fiera di Rimini in occasione di Enada Primavera 2026, un confronto tra specialisti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore concentrato sulla prevenzione e sugli strumenti per favorire una maggiore autoconsapevolezza. Come “Usa la Testa”, app mobile gratuita e anonima, pensata per offrire test di autovalutazione, timer, contenuti informativi e accesso ai servizi di supporto sul territorio.
fsc/gsl/azn

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