Ucraina: 17 morti e 44 feriti per un massiccio attacco russo nella regione di Kiev





ROMA (ITTALPRESS) – Sono 17 i morti e 44 i feriti di un massiccio attacco russo sulla regione di Kyiv messo a segno in nottata.

“È stato un attacco pesante – 24 missili balistici, 4 missili Zircon/Oniks e 115 droni”, scrive sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

“I principali obiettivi dell’attacco erano magazzini di aziende civili. Ci sono stati anche attacchi a infrastrutture e a una stazione ferroviaria – scrive ancora Zelensky – Queste strutture non avevano nulla a che fare con la guerra – un’azienda birraria, magazzini di materiali da costruzione e strutture logistiche civili”.

abr/gtr

(Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy