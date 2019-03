Vela: Alessandria Sailing Team in gara a Genova

Nel prossimo fine settimana l’Alessandria Sailing Team sarà impegnato a Genova nella seconda edizione della Coppa dei Campioni, regata organizzata dallo Yacht Club Italiano e riservata ai migliori team classificati nei campionati invernali della Liguria. Gli equipaggi, perciò, non saranno molti – circa una quindicina – ma saranno di alto livello e Spirit of Nerina – Rolandi Auto dovrà impegnarsi al massimo per confermare il titolo di Campione che attualmente detiene, avendo vinto l’anno scorso la prima edizione.

L’equipaggio sarà: Gabriele Spotorno e Anna Massaro prodieri, Gerardo Aliberti alle drizze, Paolo Sena e Oscar Montrucchio tailers, Paolo Ricaldone alla randa, Gianluca Viganò timoniere e Fabio Ascoli tattico.

Purtroppo è previsto pochissimo vento nelle tre giornate di regata.

L’Azienda vitivinicola Sassaia di Capriata d’Orba sarà presente come sponsor contributo, con degustazioni di vino.