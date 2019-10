Il programma di ottobre e novembre per i più piccoli (0-6 anni) e genitori al Centro Famiglie “Monditondi” di Alessandria

È un programma ricco e diversificato quello riservato ai più piccoli e ai loro genitori quello proposto dall’Amministrazione Comunale (Assessorato alle Politiche Giovanili) per i mesi di ottobre e novembre dal Centro Famiglie “Monditondi” di via Abba Cornaglia 29 ang. via Parnisetti ad Alessandria.

Il Centro Famiglie “Monditondi” è attivo da alcuni mesi grazie ad “Alleanze Educative”: il progetto triennale di contrasto alla povertà educative rivolto alla fascia 0-6 anni – di cui il Comune di Alessandria è capofila di un vasto e composito partenariato – finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con I Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD – www.conibambini.org.

Le attività del Centro Famiglie “Monditondi” sono organizzate e curate da personale competente ed accogliente, grazie alla collaborazione fra il Comune di Alessandria, la Cooperativa Semi di Senape e l’Associazione Aspetto.

Il Centro è aperto tutti i giorni, con orari diversificati e a seconda delle fasce d’età e delle attività:

lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 spazio bimbi da 0 a 1 anno;

martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore.18.30 spazio bimbi da 1 a 3 anni;

mercoledì mattina spazio sportelli;

giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 spazio bimbi da 1 a 3 anni; pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 spazio bimbi da 3 a 6 anni;

il venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 spazio mamme e/o incontri con esperti.

All’interno di queste aperture (e non solo), si inseriscono le diverse attività che declinano il programma per il bimestre ottobre-novembre 2019.

«Il Centro Famiglie “Monditondi” – dichiara Cherima Fteita, Assessore Comunale alle Politiche Giovanili – rappresenta un elemento prezioso all’interno della rete dei nostri servizi socio-educativi e un “luogo educativo” capace di intercettare efficacemente i bisogni delle famiglie che abitano il territorio.

Si tratta di un progetto strategico per fare sistema e unire le forze tra Istituzioni e il mondo del Terzo settore, con azioni concrete che offrono sostegno, tempi e opportunità per la cura dei propri figli. Merita inoltre sottolineare quanto la ragione costitutiva di questo Centro non sia solo quella di offrire qualcosa per i più piccoli e le loro famiglie, ma di fare concretamente qualcosa “insieme” alle famiglie e con il coinvolgimento degli adulti a cui vengono rivolti alcuni importanti appuntamenti e incontri di approfondimento».

Programma delle proposte per i bimestre ottobre-novembre 2019

MESE DI OTTOBRE

Per quanto riguarda le attività fruibili dagli adulti:

venerdì 18 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 è previsto un appuntamento con l’ osteopata per consigli per i propri figli;

dalle 17.00 alle 18.30 è previsto un appuntamento con l’ per consigli per i propri figli; lunedì 21 ottobre dalle ore 10.00 dentro allo spazio mamme incontro con Alefilo (educatrice e artigiana) per creare insieme quadretti struccanti e lavabili in stoffa.

Per i piccoli:

lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre 5 incontri dalle ore 17 alle ore 18, per bambini dai 3 ai 5 anni, con il Laboratorio Giocodanza : guidati da Giada, insegnante di danza certificata, incontri giocare insieme muovendosi a ritmo, esplorando la consapevolezza corporea, per bambini da 3 a 5 anni;

5 incontri dalle ore 17 alle ore 18, per bambini dai 3 ai 5 anni, con il : guidati da Giada, insegnante di danza certificata, incontri giocare insieme muovendosi a ritmo, esplorando la consapevolezza corporea, per bambini da 3 a 5 anni; martedì 22 ottobre e giovedì 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 Esploriamo l’autunno costruendo insieme decorazioni naturali, per bambini da 1 a 3 anni;

giovedì dalle ore 10 alle ore 12 costruendo insieme decorazioni naturali, per bambini da 1 a 3 anni; sempre giovedì 24 ottobre dalle ore 17 alle 18.30 Esploriamo l’autunno costruendo insieme un magico mini-mondo stagionale, dove creare delle storie di animali, personaggi e quello che la fantasia ci suggerisce, per bambini dai 3 ai 6 anni;

dalle ore 17 alle 18.30 costruendo insieme un magico mini-mondo stagionale, dove creare delle storie di animali, personaggi e quello che la fantasia ci suggerisce, per bambini dai 3 ai 6 anni; infine, il 31 ottobre: Paura, non ci fai paura! Lettura animata e festa di Halloween per bimbi dai 2 ai 5 anni, dalle ore 17 , con la possibilità di venire in costume o truccarsi direttamente al centro.

MESE DI NOVEMBRE

Per gli adulti:

venerdì 8 novembre Ti guardo diventare grande, cerchio di confronto dedicato ai genitori di bambini dall’anno in su, per uno scambio con gli educatori e gli altri genitori sulla crescita dei propri bambini, dalle ore 17 alle ore 18.30;

cerchio di confronto dedicato ai genitori di bambini dall’anno in su, per uno scambio con gli educatori e gli altri genitori sulla crescita dei propri bambini, dalle ore 17 alle ore 18.30; lunedì 11 novembre : all’interno dello spazio mamme e bebè, Laboratorio di costruzione di collane allattamento, per costruire insieme una collana per allattamento, con perline di legno, silicone e cotone;

: all’interno dello spazio mamme e bebè, allattamento, per costruire insieme una collana per allattamento, con perline di legno, silicone e cotone; venerdì 15 novembre dalle ore 17 alle ore 19: Costruiamo insieme il calendario dell’avvento per i nostri bimbi !, usando materiali di riciclo ci prepariamo a vivere il periodo che ci separa dal natale, costruendo un calendario che possa contenere una sorpresa al giorno;

dalle ore 17 alle ore 19: !, usando materiali di riciclo ci prepariamo a vivere il periodo che ci separa dal natale, costruendo un calendario che possa contenere una sorpresa al giorno; venerdì 22 novembre dalle ore 17 alle 19 cerchio di condivisione a tema prematurità ;

dalle ore 17 alle 19 ; sabato 23 novembre alle ore 17 presso il Centro di Riuso Creativo Remix Swap party: per la settimana del baratto, venite a swappare vestiti per bambini, accessori, vestiti per adulti, in collaborazione con Happy, consulente del portare e il gruppo di baratto cittadino.

Per i piccoli:

giovedì 7 novembre alle ore 10 per i bimbi 1-3 anni e alle ore 17 per i bimbi 3-6 anni: Piscina di carta! La serra si trasforma in un enorme spazio pieno di carta di tutti i tipi, con cui giocare, fate a palle di carta, costruire, e dare spazio al movimento e alla fantasia;

alle ore 10 per i bimbi 1-3 anni e alle ore 17 per i bimbi 3-6 anni: La serra si trasforma in un enorme spazio pieno di carta di tutti i tipi, con cui giocare, fate a palle di carta, costruire, e dare spazio al movimento e alla fantasia; giovedì 14 novembre e martedì 26 novembre dalle ore 10 alle ore 12 Laboratorio Nati per leggere , lettura animata e laboratorio per i più piccoli;

martedì dalle ore 10 alle ore 12 , lettura animata e laboratorio per i più piccoli; mercoledì 20 novembre per la Giornata dei diritti dei bambini ci si concentra sull’articolo 7 “il Diritto al nome”: genitori e bambini insieme avranno la possibilità di creare un quadro con il proprio nome da appendere; è prevista anche una raccolta di vestiti per bambini da donare al progetto “ Adozione a km 0” del Comitato Colibrì;

per la ci si concentra sull’articolo 7 “il Diritto al nome”: genitori e bambini insieme avranno la possibilità di creare un quadro con il proprio nome da appendere; è prevista anche una raccolta di vestiti per bambini da donare al progetto “ Adozione a km 0” del Comitato Colibrì; lunedì 25 novembre, 2 e 9 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Storie in movimento, laboratori di movimento guidati dalla lettura di una storia, a cura di Giada, insegnante di danza certificata, per bambini dagli 1 ai 3 anni.

Si segnala inoltre che lo Sportello Allattamento è attivo mercoledì 16 e 30 ottobre e 13 e 27 novembre dalle ore 10 alle ore 12, mentre lo Sportello Psicologhe è attivo tutti i mercoledì (ma solo su appuntamento).