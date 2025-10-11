IN EVIDENZA Politica Video

Università, il ministro Bernini: “Troppe occupazioni, violato il diritto allo studio”

Di

Ott 11, 2025
FIRENZE (ITALPRESS) –Stiamo lavorando sulla programmazione triennale dei fondi dell’Università, dell’enti di Ricerca e dell’Alta formazione, per evitare che ci siano degli andamenti sinusoidali, vogliamo dare una continuità al finanziamento dell’Università, della Ricerca e dell’Alta formazione”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio” a Firenze. “Le nostre parole-chiave sono semplificazione, fondi e inclusività. Le occupazioni sono troppe: ho scritto una lettera a tutti i rettori dicendo che dobbiamo provvedere a tutto questo, un eccesso di occupazione significa privazione di un diritto fondamentale, che è il diritto allo studio”.
eb/fsc/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Il vicepresidente Fitto: “Sui dazi la Commissione UE ha chiuso il miglior accordo possibile”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

A Milano sequestro di 50 kg di droga e 20 mila euro, 7 arresti

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

Mezzo pesante in fiamme sull’A19, illeso il conducente

Ott 11, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Politica Video

Il vicepresidente Fitto: “Sui dazi la Commissione UE ha chiuso il miglior accordo possibile”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Università, il ministro Bernini: “Troppe occupazioni, violato il diritto allo studio”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

A Milano sequestro di 50 kg di droga e 20 mila euro, 7 arresti

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

Mezzo pesante in fiamme sull’A19, illeso il conducente

Ott 11, 2025