Il vicepresidente Fitto: “Sui dazi la Commissione UE ha chiuso il miglior accordo possibile”

Ott 11, 2025
FIRENZE (ITALPRESS) – “La Commissione europea ha trattato sui dazi. Rispetto ai dazi bisogna avere un approccio molto concreto, è chiaro che alla domanda ‘ti piacciono o no i dazi?’ la risposta è che non ci piacciono, ma in questa situazione la Commissione europea ha definito il miglior accordo possibile ed è verificabile nel confronto con tutti gli altri accordi”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio” a Firenze. “E’ un accordo che va implementato ulteriormente e migliorato, e mi sembra che su questa strada si stia facendo un buon lavoro”.eb/fsc/mca1

