ROMA (ITALPRESS) – Le oltre 6.000 Pro Loco italiane svolgono un ruolo importante per il turismo nei piccoli centri, e possono anche aiutare a risolvere il problema dell’overtourism nelle grandi città d’arte. Ne ha parlato Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli), intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, alla vigilia dell’Assemblea nazionale dell’Unpli in programma a Roma il 16 e 17 novembre. sat/gtr

Navigazione articoli