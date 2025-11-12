G7 in Canada, il ministro Tajani: “Lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo continuare a lavorare perché si possa arrivare ad cassate il fuoco, costringendo Putin a venire a più miti consigli. Noi sosteniamo l’iniziativa americana e lavoriamo per permettere all’Ucraina di difendersi con un sostegno economico, politico e militare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. xo9/sat/gtr

(Video di Stefano Vaccara)

Navigazione articoli