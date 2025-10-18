Poliambulatorio Monferrato, il governatore Cirio: “Può dare un servizio al territorio”

TORINO (ITALPRESS) – “Ciò che il Covid ha messo in luce è l’assenza della medicina del territorio in Italia, a forza di ridurre i posti letto e di non investire su nuovi medici. Sparendo la medicina di territorio, rimangono gli ospedali, e ciò vuol dire che non c’è più il filtro che può prevenire ed evitare gli accessi impropri ai pronto soccorso. Abbiamo bisogno che alla fine le persone vengano curate. È indifferente se lo faccia il pubblico o il privato purché il costo non sia a carico del paziente. Oggi nasce una struttura privata, di territorio, che però può dare un servizio e che sarà a disposizione per quel rapporto tra pubblico e privato che non sarà mai sostitutivo ma complementare”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell’inaugurazione del Poliambulatorio Medico Specialistico Monferrato da parte del Gruppo San Donato. xb4/tvi/mca1

