Elezioni regionali: Occhiuto rieletto in Calabria: "Lavoro e sacrifici vengono ripagati"

Ott 6, 2025
GIZZERIA (CATANZARO) (ITALPRESS) – “Vorrei ringraziare soprattutto i calabresi, sono ancora più orgoglioso di loro dopo questo risultato che è persino superiore alle attese. Pasquale Tridico mi ha chiamato per farmi i complimenti e gli auguri di buon lavoro. Lo ringrazio, gli ho chiesto di collaborare perché è necessario pacificare questa regione. E’ stata una campagna violenta e con toni che a volte ci hanno fatto soffrire”. Così il presidente rieletto della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal quartier generale di Gizzeria. “In un Paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia, vorrei che il mio gesto non venisse male interpretato: è giusto che ogni potere dello Stato faccia il suo lavoro. Troppe volte, però, le inchieste vengono strumentalizzate per cercare di sconfiggere, per altra via, chi non potrebbe essere sconfitto elettoralmente. I calabresi hanno dato la dimostrazione che il lavoro e i sacrifici, nella vita come in politica, possono essere ripagati da tanto affetto”.xd2/pc/mca1

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

Foggia: arrestato il latitante Gesualdo, tra i più pericolosi

