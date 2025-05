Guerra in Ucraina, nella notte attacchi russi su Kiev

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Nella notte, i russi hanno lanciato 4 missili balistici e 142 droni, metà dei quali “shahid”. Decine di droni sono ancora nei nostri cieli. Kiev è stata colpita due volte. Prima i missili balistici, al mattino i droni. Ora tutti i servizi sono a terra, in soccorso delle persone. Al momento, si sa che 7 persone sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini. Purtroppo, ci sono anche dei morti: una donna e suo figlio. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”. E’ quanto si legge sul canale Telegram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Dalla sera, ci sono stati numerosi attacchi nelle regioni di Zaporizhia, Donetsk, Zhytomyr, Kherson e Dnipro. I soccorritori sono al lavoro ovunque. Dopo l’attacco balistico russo a Velyka Chernechchyna, nella regione di Sumy, anche i russi hanno iniziato a usare bombe aeree, bombardando la zona. Proprio mentre erano in corso le operazioni di soccorso.Solo un aumento significativo della pressione sulla Russia e un rafforzamento delle sanzioni possono dare spazio alla diplomazia. Qualsiasi misura che privi l’aggressore delle risorse per condurre una guerra deve essere adottata per il bene di una pace duratura. Grazie ai partner che lo capiscono e lo aiutano. Grazie a tutti coloro che aiutano l’Ucraina con la difesa aerea. La Russia deve essere responsabile di ciò che fa”, ha concluso il presidente ucraino.

gls/mca1 (Fonte video: canale Telegram Volodymyr Zelensky)