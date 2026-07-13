IN EVIDENZA Politica Video

Moratti: “La Patrimoniale sarebbe un errore, non servono nuove tasse”

Di

Lug 13, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La sinistra, spinta dal Movimento 5 Stelle e con il PD al traino, continua a riproporre la patrimoniale come se fosse la soluzione ai problemi del Paese. In realtà è una ricetta vecchia, ideologica e profondamente sbagliata. L’Italia non ha bisogno di nuove tasse, ma di crescita, investimenti e fiducia”. Lo afferma in un video Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed eurodeputata PPE.
abr/azn
(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Oltre 40 mila le dimissioni di mamme lavoratrici nel 2025

Lug 13, 2026
IN EVIDENZA

Rifiuti, Gualtieri “La sfida del Giubileo ha reso Ama più efficiente”

Lug 13, 2026
IN EVIDENZA

Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033

Lug 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Oltre 40 mila le dimissioni di mamme lavoratrici nel 2025

Lug 13, 2026
IN EVIDENZA

Rifiuti, Gualtieri “La sfida del Giubileo ha reso Ama più efficiente”

Lug 13, 2026
IN EVIDENZA

Capitale Europea Cultura, Viterbo e Tuscia accendono la sfida per il 2033

Lug 13, 2026
IN EVIDENZA

Rifiuti, Barrile (Utilitalia) “Giubileo resti modello anche nella quotidianità”

Lug 13, 2026