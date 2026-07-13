Moratti: “La Patrimoniale sarebbe un errore, non servono nuove tasse”

ROMA (ITALPRESS) – “La sinistra, spinta dal Movimento 5 Stelle e con il PD al traino, continua a riproporre la patrimoniale come se fosse la soluzione ai problemi del Paese. In realtà è una ricetta vecchia, ideologica e profondamente sbagliata. L’Italia non ha bisogno di nuove tasse, ma di crescita, investimenti e fiducia”. Lo afferma in un video Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed eurodeputata PPE.

abr/azn

(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

Navigazione articoli