Palermo: attentati e intimidazioni ai commercianti, 15 fermi





PALERMO (ITALPRESS) – Dallo scorso mese di novembre avrebbero messo sotto pressione la zona occidentale della città di Palermo. I Carabinieri del Comando provinciale, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito 15 fermi. Nove indagati devono rispondere, a vario titolo, di estorsione, tentata estorsione e detenzione o porto illegale di armi, anche da guerra.

Altri sei provvedimenti riguardano invece un gruppo che, secondo gli investigatori, gestiva un traffico di droga tra San Lorenzo e lo Zen 2, con cocaina, hashish e marijuana. L’organizzazione disponeva di armi da fuoco. Nell’inchiesta sono coinvolte anche altre sette persone già detenute per altri motivi. L’operazione di oggi prosegue il lavoro avviato all’inizio di giugno, quando furono eseguiti altri otto fermi della Procura di Palermo per fatti ritenuti collegati allo stesso contesto investigativo.

“Lo Stato è presente, in Italia non c’è spazio per l’impunità”, commenta il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Il mio pensiero va oggi soprattutto ai tanti commercianti, agli imprenditori e alle loro famiglie che in questi mesi hanno vissuto momenti di grande angoscia”, sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Mentre per il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani “Lo Stato c’è e ha saputo dimostrare, ancora una volta, con prontezza ed efficacia, che non esiste alcuno spazio per la riemersione di fenomeni criminali che nel passato hanno segnato profondamente la nostra terra”.

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