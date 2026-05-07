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Meloni ha ricevuto il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico

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Mag 7, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Si è discusso delle modalità attraverso le quali rafforzare ulteriormente la già solida cooperazione bilaterale, con particolare riferimento alle relazioni economiche e agli investimenti nel settore dell’energia. I due leader hanno poi riaffermato il comune impegno nella gestione dei fenomeni migratori passando in rassegna anche le principali attività di collaborazione in corso con partner internazionali quali Turchia e Qatar. Infine, il presidente del Consiglio ha reiterato il pieno sostegno italiano a un processo politico, a guida libica e facilitato dalle Nazioni Unite.sat/gsl
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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