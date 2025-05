Mattarella ha ricevuto il primo ministro canadese Carney

ROMA (ITALPRESS) – “È un piacere incontrarla, rivolgo le mie congratulazioni per il successo elettorale e per la formazione del nuovo governo. La ringrazio per questa visita che conferma quanto siano strette le relazioni tra Canada e Italia”. Lo ha etto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il primo ministro canadese Mark Carney. “Ho l’onore di fare la mia prima visita ufficiale in Italia, come testimonianza dei profondi rapporti tra i nostri Paesi. È un grande onore personale avere questo primo incontro proprio con lei” ha risposto il premier canadese.

tvi/mca3 (fonte video: Quirinale)

(ITALPRESS)