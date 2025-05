La sfida della salute mentale al centro di un convegno a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Una persona su dieci, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, soffre di disturbi mentali comuni, come depressione, ansia, disturbo bipolare, disturbi alimentari e schizofrenia. L’impatto della pandemia da COVID-19 ha aggravato ulteriormente questo quadro, con un aumento superiore al 25% dei disturbi mentali, in particolare tra giovani e fasce vulnerabili. Di questo si è parlato nel corso dell’evento che si è svolto a Milano dal titolo “La salute mentale, una sfida a livello regionale. La Lombardia in mente”, momento di confronto promosso da Johnson & Johnson insieme a diversi interlocutori del sistema regionale.

