Iran, l’ambasciatore Massolo: “Il raid USA è stato un’azione chirurgica”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un’azione americana volutamente e dichiaratamente chirurgica, limitata a siti nucleari di arricchimento dell’uranio e con l’idea, da parte americana, che questo debba servire ad indurre l’Iran non ad un cambio di regime, difficile provocarlo con azioni aeree, ma per riportare ad una situazione di negoziato che era stata interrotta”. Così l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato di supervisione e Senior Advisor ISPI, a margine dell’assemblea annuale per i 110 anni della Camera di Commercio Italoamericana in corso a Milano, alla domanda sui bombardamenti americani in Iran. xh7/lcr/mca2/sat

