Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Giuli a NY per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina

Di

Mar 23, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È un momento storico. Il ritorno in Italia di questo dipinto è un’operazione culturale senza precedenti. È una grande soddisfazione per il Ministero della Cultura e per tutti gli italiani che possono tornare a godere di tanta bellezza, e possono farlo anche perché il Governo e il MiC si sono impegnati fortemente per rafforzare il patrimonio culturale a disposizione dei cittadini. Il quadro è eccezionale, ha un altissimo valore devozionale e al tempo stesso artistico, è un’acquisizione straordinaria”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che si è recato nella sede di Sotheby’s a New York, dove ha potuto visionare per la prima volta l’opera “Ecce Homo” e “San Girolamo Penitente” di Antonello da Messina, un pannello dipinto su entrambi i lati: da un lato è raffigurato un intenso “Ecce Homo”, con Cristo coronato di spine, dall’altro un “San Girolamo penitente” in un aspro paesaggio roccioso. L’opera, acquistata poche settimane fa dalla Direzione generale Musei, ritornerà fra pochi giorni in Italia.

xo9/fsc/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Teleriscaldamento ad Alessandria: un intervento da 29 milioni di euro fino al 2027

Mar 24, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 24 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 23, 2026 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Il ministro Giuli: “Il quadro Ecce Homo non avrà un domicilio, ma viaggerà per l’Italia”

Mar 23, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Teleriscaldamento ad Alessandria: un intervento da 29 milioni di euro fino al 2027

Mar 24, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 24 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 23, 2026 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Il ministro Giuli: “Il quadro Ecce Homo non avrà un domicilio, ma viaggerà per l’Italia”

Mar 23, 2026
Cultura & Eventi IN EVIDENZA Video

Giuli a NY per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina

Mar 23, 2026