Milano: il San Raffaele di Milano all’avanguardia su protesi e chirurgia robotica del ginocchio

Ott 29, 2025
MILANO (ITALPRESS) – Tecniche chirurgiche mini-invasive, apparecchiature dedicate al recupero veloce con riduzione del dolore, assistenza post operatoria e programmi riabilitativi personalizzati. È il percorso fast track adottato dall’Unità di Chirurgia Protesica Mininvasiva e Robotica di Anca e Ginocchio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che si occupa di applicare protesi per ripristinare la mobilità articolare quando questa risulta essere compromessa da usure o traumi determinati da patologie degenerative delle articolazioni di anca e ginocchio. Tra queste, l’artrosi primitiva o secondaria, le malattie infiammatorie croniche, sepsi, fratture o pregressi trattamenti chirurgici.
