Diabete mellito, nuovo modello distributivo sul territorio

ROMA (ITALPRESS) – Il Diabete Mellito di Tipo 2 interessa quasi 4 milioni di cittadini italiani. In questa cornice, la proposta di riorganizzare la distribuzione dei farmaci antidiabetici – trasferendoli dalla dispensazione ospedaliera a quella convenzionata nelle farmacie territoriali – rappresenta un passaggio strategico per rafforzare la prossimità della cura, migliorare l’equità di accesso alle terapie e favorire l’aderenza terapeutica. Un passaggio fondamentale per la qualità di vita dei pazienti.

