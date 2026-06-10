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Crisi idrica, il ministro Musumeci: “Affrontare le criticità delle piccole isole”

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Giu 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Quello della crisi idrica è un problema che non riguarda soltanto le realtà insulari. Noi abbiamo la necessità di mettere sul tavolo le criticità che affrontano le comunità, 230.000 abitanti, che ancora hanno il coraggio di vivere sulle isole e cosa fare per evitare che l’emorragia possa accentuarsi. Le isole come laboratori di sfida, per una sostenibilità non solo ambientale ma anche economica”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. “L’acqua, il bene per eccellenza, oggi presenta alcuni problemi e alcune possibili soluzioni, ma la buona volontà della politica non basta: serve anche accostarsi al contributo della ricerca e del mondo accademico”.col4/mca1

(Fonte video: Consiglio Nazionale delle Ricerche)

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