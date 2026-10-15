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Caravaggio e gli 80 anni della Repubblica, l’Italia si racconta a New York

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Ott 15, 2026
NEW YORK (ITALPRESS) – Un Caravaggio mai esposto prima negli Stati Uniti e gli 80 anni della Repubblica italiana celebrati nel Paese che festeggia il 250° anniversario della propria indipendenza. L‘Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato due mostre dedicate a momenti fondamentali dell’identità italiana: “Maria Maddalena in estasi” e “1946: The Birth of the Republic”. A presentarle il direttore dell’Istituto, Claudio Pagliara, insieme al console generale Giuseppe Pastorelli e al vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè.
xo9/mgg/azn (riprese video e interviste di Stefano Vaccara)

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