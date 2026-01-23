Board of Peace, Tajani: “L’ostacolo costituzionale è difficile da superare”

ROMA (ITALPRESS) – “Guardiamo con grande attenzione a tutte le iniziative portatrici di pace, compreso il Board of Peace, ma è difficilmente superabile l’ostacolo costituzionale. Bisogna fare una valutazione di tipo costituzionale, inoltre i Trattati internazionali devono avere anche un passaggio parlamentare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania. “Dopo l’aspetto costituzionale si entra nel merito e, qualora si dovesse scegliere di aderire, ci dovrebbe essere il passaggio parlamentare. Ma, ripeto, l’articolo 11 dice che non si può aderire ad un accordo internazionale se non c’è la garanzia di un’equiparazione di poteri e l’articolo 9 del Board of Peace non garantisce questo”.xb1/sat/gtr

