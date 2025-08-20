Costume & Società Video

Baudo, il sindaco di Militello: "Per noi era uno di famiglia"

Ago 20, 2025
MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Pippo non ha voluto recidere il cordone ombelicale con Militello. E’ una giornata di lutto cittadino condiviso, di dolore per noi perché Pippo Baudo veniva considerato un familiare. Abbiamo organizzato il funerale tenendo conto delle indicazioni della famiglia, con la sicurezza predisposta dalla Prefettura e dalla Questura e con gli interventi di prevenzione sanitaria concordati con l’Asp. Speriamo di chiudere questo momento con l’intensità emotiva che Pippo merita”. Così il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, conversando con i giornalisti davanti alla Chiesa di Santa Maria della Stella, dove nel pomeriggio si terranno i funerali di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni.xo1/sat/gtr

