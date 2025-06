A Centuripe la mostra “Futurismo e futuristi siciliani”

ENNA (ITALPRESS) – Il Centro Espositivo Antiquarium di Centuripe, tra Enna e Catania, ha aperto al pubblico, Futurismo e futuristi siciliani, una mostra che intende raccontare un capitolo meno conosciuto dell’Avanguardia marinettiana: la presenza e l’evoluzione del Futurismo in Sicilia. All’inaugurazione sono intervenuti il Ministro per la protezione civile e le politiche del Mare Nello Musumeci, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la curatrice e storica dell’arte Simona Bartolena, il sindaco di Centuripe Salvatore La Spina.

mgg/gtr

(Video in collaborazione con Antiquarium Centuripe)

Navigazione articoli