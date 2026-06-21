Yamal sblocca la Spagna, Arabia Saudita travolta 4-0

ATLANTA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Spagna vince 4-0 contro l’Arabia Saudita e cancella il deludente pareggio all’esordio contro Capo Verde. Decisivi il primo acuto di Lamine Yamal e la doppietta di Oyarzabal, con le Furie Rosse ora in prima posizione nel gruppo H, a quota 4. Si complica la corsa dei sauditi: nel prossimo turno ci sarà la sfida contro Capo Verde, il 27 giugno, in contemporanea con Uruguay-Spagna. A mezzanotte la Celeste cercherà invece la vittoria per agganciare i prossimi rivali.

De la Fuente ha voluto rischiare Yamal nonostante i problemi muscolari: il ct iberico ha deciso di schierare un 4-3-3 piuttosto offensivo. L’Arabia Saudita ha scelto un 5-4-1, un modulo abbottonato che però non è riuscito a limitare il fenomeno spagnolo: il numero 19 ha segnato il suo primo gol al Mondiale dopo appena dieci minuti, su un pallone tagliato sul secondo palo è arrivata la chiusura in scivolata. La rete segnata ha dato fiducia alla Spagna, al 17′ Oyarzabal ha tentato il raddoppio, ma Alowais ha intercettato la conclusione. Quattro minuti più tardi l’attaccante della Real Sociedad, sugli sviluppi di un calcio d’angolo e una mischia in area, è riuscito a trovare il raddoppio con una deviazione rapida nell’area piccola. Nel giro di tre minuti è arrivato anche il 3-0, sempre con lo stesso Oyarzabal: assist di Cucurella, appoggio di testa di Dani Olmo e rifinitura del centravanti basco. Il terzo gol ha definitivamente complicato il match della nazionale guidata da Donis e al 36′ ancora Oyarzabal ha sfiorato la tripletta colpendo la traversa dopo un errore della difesa saudita. Il secondo tempo è iniziato sulla falsariga della prima metà, Cucurella dopo appena quattro minuti ha calciato in porta causando l’autogol di Altambakti. Gli uomini di De La Fuente hanno mantenuto il ritmo alto: al 20′ Ferran Torres, su suggerimento di Merino, non è riuscito a trovare la quinta rete. La Spagna ha gestito nel finale, l’attaccante del Barcellona ha segnato il pokerissimo su assist di Pedro Porro, ma la rete è stata annullata dal Var per via di una posizione irregolare.

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