Webuild, ordini a 11,1 mld e gare in attesa a 24,9 mld. Confermato outlook 2026

MILANO (ITALPRESS) – Webuild ha acquisito da inizio anno nuovi ordini per 11,1 miliardi di euro, comprensivi di variation orders e di 3 miliardi relativi a gare in cui il gruppo è risultato miglior offerente, mentre le gare presentate e in attesa di aggiudicazione salgono a 24,9 miliardi, all’interno di una pipeline commerciale di breve termine pari a 99,3 miliardi. Lo sottolinea in una nota Webuild, che conferma la guidance 2026: ricavi superiori a 13,6 miliardi, ebitda oltre 1,2 miliardi con margini in ulteriore miglioramento e cassa netta superiore a 300 milioni a fine anno.

“In un mondo che chiede sempre più infrastrutture, Webuild continua a crescere: le gare in attesa di aggiudicazione sono salite a quasi 25 miliardi, segno di una domanda forte proprio nei mercati in cui siamo leader – ha dichiarato l’amministratore delegato Pietro Salini -. Investiamo in innovazione e intelligenza artificiale, insieme alla filiera, per costruire in modo sempre più efficiente. E guardiamo avanti con fiducia”.

Circa il 75% dei nuovi ordini è concentrato in geografie chiave a basso profilo di rischio e l’Italia è il primo mercato, con 3,6 miliardi. Tra i principali contratti figurano un nuovo lotto della Ontario Line di Toronto (2,7 miliardi), il Tunnel Subportuale di Genova (803 milioni), la SS106 Jonica in Calabria (531 milioni) e l’Ohio River Tunnel negli Stati Uniti. In Zambia Webuild è preferred bidder per il Lobito Corridor Railway, progetto inserito nel Piano Mattei.

Le stime 2026 scontano già integralmente gli effetti della termination dei progetti Neom in Arabia Saudita ed escludono l’opa su Trevi, di cui Webuild detiene ora il 44,41%. Il gruppo conta oltre 83.000 occupati nel mondo, 22.000 in Italia, dove da inizio anno ha effettuato circa 2.000 assunzioni dirette.

La ripartizione geografica racconta un Gruppo ben diversificato, con 3,6 miliardi in Italia, 2,6 in Nord America, 1,4 in Oceania, 0,4 in Europa e 2,9 in altre aree.

A rafforzare il quadro, S&P ha confermato il rating BB+ con outlook stabile e le classifiche ENR collocano Webuild al primo posto mondiale nel settore Water.

Alla solidità finanziaria si affianca quella operativa. Il Gruppo ha consegnato opere strategiche, dall’attivazione della Napoli-Cancello, primo tratto dell’alta velocità Napoli-Bari, all’inaugurazione della tratta principale della linea AV Halkali-Kapikule in Turchia, fino al completamento di un tunnel di stoccaggio idrico a Seattle e di un progetto di protezione dal rischio alluvionale a Kansas City.

Prosegue spedita anche l’offerta pubblica di acquisto su Trevi, ora obbligatoria e senza condizioni, che vede Webuild già primo azionista con il 44% del capitale dopo l’acquisto di 25,0 milioni di azioni da ottobre. L’operazione, che terminerà venerdì 20 novembre, porterà nel Gruppo competenze critiche nelle fondazioni speciali e nell’ingegneria del sottosuolo, con benefici per la filiera e per i clienti, che potranno contare su una soluzione integrata ancora più competitiva.

– foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).