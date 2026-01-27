TOP NEWS

Utili in aumento per le principali industrie della Cina

Gen 27, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli utili delle principali imprese dell’industria cinese sono tornati a crescere nel 2025, interrompendo una serie negativa di tre anni. Settori emergenti come la produzione di attrezzature e la manifattura high-tech sono stati i principali motori di crescita. Gli utili delle principali imprese industriali cinesi sono aumentati dello 0,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quasi 7.400 miliardi di yuan (circa 1.060 miliardi di dollari USA) lo scorso anno, come mostrato martedì dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica. Per principali imprese industriali si intendono quelle con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan nell’attività principale.
