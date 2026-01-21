TOP NEWS

Ue-Mercosur, il Parlamento Europeo chiede un parere giuridico sull’accordo

Di

Gen 21, 2026

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione di valutare se l’accordo Mercosur sia conforme ai Trattati dell’Ue.
Con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astensioni, gli eurodeputati hanno infatti adottato una risoluzione che chiede un parere giuridico alla Corte di giustizia (CGUE) sull’accordo. Una seconda risoluzione, che chiedeva anch’essa una valutazione legale, è invece stata respinta con 225 voti a favore, 402 contrari e 13 astensioni.
La base giuridica dell’accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell’accordo commerciale provvisorio (iTA) sarà ora esaminata dalla Corte di giustizia, secondo le indicazioni contenute nel testo adottato. In attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo potrà continuare l’esame dei testi ma dovrà attendere la sua pubblicazione prima di poter approvare o respingere l’iTA.
L’iTA, che riguarda una competenza esclusiva dell’UE, è infatti soggetto solo alla ratifica a livello dell’Unione; ciò richiederà appunto il consenso del Parlamento europeo e l’approvazione formale finale del Consiglio, dopo la quale potrà entrare in vigore. L’iTA cesserà di applicarsi una volta entrato in vigore l’EMPA.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

“Energie per il futuro dell’export”, nel roadshow di Sace coinvolte 400 imprese

Gen 21, 2026
TOP NEWS

Banca del Fucino, coinvolti oltre 400 bambini nel progetto “Bancari per un giorno”

Gen 21, 2026
Economia TOP NEWS Viaggiando

Cina: produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Gen 14, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Controlli in vista di Roma-Stoccarda, trovate aste e bottiglie di vetro sui bus

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 21/1/2026

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Linosa, dopo il ciclone Harry solo distruzione

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Mele italiane, il Trentino-Alto Adige resta leader nel 2025

Gen 21, 2026