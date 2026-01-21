TOP NEWS

Banca del Fucino, coinvolti oltre 400 bambini nel progetto “Bancari per un giorno”

Gen 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino, in collaborazione con FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI – prosegue il proprio impegno nell’educazione finanziaria dei più giovani attraverso il progetto “Bancari per un giorno”. Dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 l’iniziativa ha già coinvolto oltre 400 alunni delle scuole primarie in Lazio e in Abruzzo.
Oggi si conclude l’ultima tappa abruzzese di gennaio, con 45 bambini dell’Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi di Avezzano. L’appuntamento sarà arricchito dalla visita al caveau della filiale della banca, offrendo ai partecipanti un’esperienza educativa immersiva e particolarmente significativa.
Il format di “Bancari per un giorno” propone un percorso didattico pensato per avvicinare i più piccoli al funzionamento di una banca e ai principali temi dell’educazione finanziaria, come il valore del risparmio e i comportamenti corretti nella gestione del denaro.
Il progetto prevede anche un Laboratorio Didattico all’interno delle filiali, durante il quale gli studenti possono conoscere da vicino gli spazi e le attività quotidiane della banca e partecipare ad attività pratiche e giochi di ruolo. Le giornate si svolgono in un clima di apprendimento attivo e partecipato.

– Foto ufficio stampa Banca del Fucino –

(ITALPRESS).

