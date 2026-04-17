TOP NEWS

Trump “Italia non è stata con noi, ho diritto di essere in disaccordo con il Papa”

Di

Apr 17, 2026

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Nessun incontro chiarificatore con Papa Leone XIV. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ribadito la sua posizione: “Ho il diritto di non essere d’accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Pontefice possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo».
Trump è tornato inoltre a parlare dell’Italia: “Non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro” ha detto il presidente americano
allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole”

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel reggino

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Arrestato a Catania latitante europeo, gestiva droga adulterata e documenti falsi

Apr 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole”

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Bunker sotterraneo con serra hi-tech, quattro arresti nel reggino

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Arrestato a Catania latitante europeo, gestiva droga adulterata e documenti falsi

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Al via tregua tra Israele e Libano, ma l’esercito libanese denuncia attacchi

Apr 17, 2026