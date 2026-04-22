TOP NEWS

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Di

Apr 22, 2026

WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho pertanto ordinato alle nostre Forze Armate di proseguire con il blocco e, per il resto, di rimanere pronte e operative, estendendo di conseguenza il cessate il fuoco fino a quando non verrà presentata la loro proposta e non si concluderanno i negoziati, in un modo o nell’altro. Lo ha annunciato su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni

Apr 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni

Apr 22, 2026