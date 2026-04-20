TOP NEWS

Trasporto aereo, in Cina in aumento il traffico passeggeri

Di

Apr 20, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile ha registrato 66,63 milioni di viaggi di passeggeri nel mese di marzo, con un aumento del 12,1% su base annua, ha dichiarato oggi l’autorità cinese per l’aviazione civile.

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione cinese per l’aviazione civile, a marzo i viaggi di passeggeri sulle rotte interne sono stati complessivamente 59,51 milioni, in aumento dell’11,5% rispetto a un anno prima.

I viaggi di passeggeri sulle rotte internazionali hanno raggiunto quota 7,12 milioni il mese scorso, con una crescita del 17% su base annua, secondo i dati.

Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, a marzo il settore ha gestito 851.000 tonnellate, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Del totale, il traffico di merci e posta trasportato sulle rotte interne si è attestato a 458.000 tonnellate, in aumento dell’1,3% su base annua, mentre quello sulle rotte internazionali ha raggiunto le 393.000 tonnellate, con una crescita del 7,8%.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Trasporto aereo, Battisti “Non è emergenza carburante ma problema di sistema”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Dolcenera “Con il videoclip di “My Love” racconto il rapporto tra uomo e ia”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Chierchia (Cisl Fp) “Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico”

Apr 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trasporto aereo, Battisti “Non è emergenza carburante ma problema di sistema”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Dolcenera “Con il videoclip di “My Love” racconto il rapporto tra uomo e ia”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Chierchia (Cisl Fp) “Per la sanità privata parità di trattamento con il pubblico”

Apr 20, 2026
TOP NEWS

Trasporto aereo, in Cina in aumento il traffico passeggeri

Apr 20, 2026