Test Odontoiatria e Medicina, UniCamillus apre i bandi con 1.060 posti disponibili

Di

Mar 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Università UniCamillus ha pubblicato i bandi di concorso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (in lingua italiana e inglese) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’Anno Accademico 2026/2027.
Per Medicina e Chirurgia in lingua italiana sono disponibili 320 posti presso la sede di Lido di Venezia, 160 posti a Roma e 80 posti a Cefalù. Il candidato può indicare una sede come prima scelta e ulteriori sedi in ordine di preferenza. La quota di iscrizione è unica anche in caso di candidatura per più sedi.
Per Medicina e Chirurgia in lingua inglese (sede di Roma) i posti disponibili sono 425; per Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana (sede di Roma) i posti disponibili sono 75.
Possono partecipare i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o iscritti all’ultimo anno.
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 del 13 marzo 2026 e devono essere effettuate esclusivamente online tramite il portale studenti GOMP, al link https://unicamillus-studenti.gomp.it/
Nelle università private come UniCamillus resta confermata la modalità di accesso tramite test di ingresso.
Il test di ammissione si svolgerà in modalità telematica home-based con sistema di sorveglianza a distanza, avrà durata di 60 minuti e consisterà in un test a risposta multipla composto da 60 quesiti: 10 di ragionamento logico e comprensione del testo, 45 di ambito scientifico (Biologia, Chimica e Fisica) e 5 su tematiche umanitarie coerenti con la missione dell’Ateneo.
Le prove si terranno il 19 marzo 2026 per Medicina e Chirurgia in lingua inglese e Odontoiatria e Protesi Dentaria, e il 20 marzo 2026 per Medicina e Chirurgia in lingua italiana.
I risultati saranno pubblicati entro il 25 marzo 2026 sul sito istituzionale e avranno valore di comunicazione ufficiale.
Per conoscere da vicino l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo, è in programma il 4 marzo, presso la sede di Roma, l’Open Day dedicato ai corsi di Medicina e Odontoiatria, un’occasione di orientamento rivolta a studenti e famiglie.
Per maggiori informazioni, consultare i bandi alla pagina https://unicamillus.org/servizi/bandi-di-ammissione/, o scrivere a [email protected]

– foto ufficio stampa UniCamillus –
(ITALPRESS).

Di

