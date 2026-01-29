TOP NEWS

Tajani “Nessun incidente diplomatico con la Svizzera, pretendiamo giustizia”

Di

Gen 29, 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Tra Italia e Svizzera non è avvenuto nessun incidente diplomatico, “soltanto pretendiamo che si faccia giustizia”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles. “Rispettiamo tutte le decisioni, ma possiamo criticarne alcune che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero ma un cantone, che di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno ha tardato nelle indagini e ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria, 200 mila franchi, due persone che sono oggettivamente responsabili”, ha detto Tajani.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

UniCredit Start Lab, a Catania la tappa di presentazione della call 2026

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Jannik Sinner e Allianz avviano una partnership globale pluriennale

Gen 29, 2026
Attualità Economia TOP NEWS

Case: domanda in calo nel 2025

Gen 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Nessun incidente diplomatico con la Svizzera, pretendiamo giustizia”

Gen 29, 2026
TOP NEWS

UniCredit Start Lab, a Catania la tappa di presentazione della call 2026

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Jannik Sinner e Allianz avviano una partnership globale pluriennale

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA

Madonna del velo di Raffaello, Gruttadauria “Valorizzato patrimonio UniPa”

Gen 29, 2026