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Su tivùsat un viaggio in 4K nelle città della street art

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Apr 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Graffiti World è il programma che il primo maggio Museum (canale 220 di tivùsat) dedica all’arte urbana contemporanea nel mondo. Un invito a scoprire la ricchezza dei graffiti come riconosciuta forma di espressione artistica.
Ogni episodio esplora una città per raccontare le opere più rappresentative di street art: Roma, Parigi, Amsterdam, Cracovia, Kiev, Seoul, Colonia, Chicago in questo mese di maggio. “E mentre le immagini scorrono, i suoni del luogo accompagnano il cammino permettendo un’immersione visiva autentica e senza commenti – spiega tivùsat in una nota -. In una manciata di minuti Graffiti World riesce nell’intento di mostrare la creatività e la diversità dell’espressione artistica negli spazi pubblici”. E’ una delle tante proposte di Museum Tv, il canale 220 in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat interamente dedicato all’arte e alla cultura visiva in altissima definizione.
Un progetto nato nel 2013 che ha l’obiettivo di rendere l’arte accessibile e coinvolgente attraverso un linguaggio contemporaneo. Documentari sui grandi maestri e sulla storia dell’arte, i progetti di architettura e design più interessanti, news quotidiane, corsi di disegno per principianti, contest tra studenti di fotografia. “Con questi contenuti Museum è diventato il punto di riferimento televisivo del panorama artistico, riuscendo ad attrarre davanti allo schermo appassionati e dilettanti grazie a un un tono divertente e mai banale”, prosegue la nota. Museum è uno dei canali delle in 4K disponibili su tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana.

– Foto pexels.com –

(ITALPRESS).

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