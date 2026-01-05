TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Di

Gen 5, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana.

“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Venezuela, Rodriguez a Trump “Lavoriamo insieme per la pace”

Gen 5, 2026
TOP NEWS

Sequestrati 110 kg di cocaina in un autoarticolato a Gorizia

Gen 5, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Tumori dell’esofago e dello stomaco, i principali fattori di rischio

Gen 5, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026