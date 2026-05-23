TOP NEWS

Strage Capaci, Meloni “Dalla memoria costruire futuro libero dalla paura”

Di

Mag 23, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 maggio 1992 l’Italia si fermò di fronte all’orrore della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra Storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato. Anche per questo dal 2002 si celebra la Giornata Nazionale della Legalità: un momento non solo per ricordare le vittime di tutte le mafie, ma per far conoscere soprattutto ai giovani l’importanza della legalità e dell’impegno civile. Perchè è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall’indifferenza”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sui suoi profili social.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Zangrillo “PA più giovane, digitale e competente per affrontare sfide del futuro”

Mag 23, 2026
TOP NEWS

Mattarella “Mafia finirà grazie a istituzioni salde e contrasto efficace”

Mag 23, 2026
TOP NEWS

Sulle Madonie il borgo di Isnello diventa laboratorio di innovazione e sviluppo

Mag 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Strage Capaci, Priola “Momento di grande riflessione e orgoglio”

Mag 23, 2026
IN EVIDENZA

Strage Capaci, cerimonia alla caserma “Lungaro” in ricordo delle vittime

Mag 23, 2026
TOP NEWS

Zangrillo “PA più giovane, digitale e competente per affrontare sfide del futuro”

Mag 23, 2026
TOP NEWS

Mattarella “Mafia finirà grazie a istituzioni salde e contrasto efficace”

Mag 23, 2026