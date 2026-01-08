Sportcity Day 2026 presentato al Senato, il 20 settembre sport in 200 città

ROMA (ITALPRESS) – Duecento città coinvolte e oltre 700 mila partecipanti attesi per trasformare piazze, parchi e spazi pubblici in palestre a cielo aperto. E’ stata presentata al Senato della Repubblica la settima edizione dello Sportcity Day, la giornata nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity e in programma domenica 20 settembre. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno avvicinarsi gratuitamente a numerose discipline sportive e motorie, con il supporto di tecnici qualificati, associazioni territoriali e atleti. L’obiettivo è rendere l’attività fisica un’esperienza accessibile e quotidiana, valorizzandone il ruolo nella prevenzione, nel benessere psicofisico e nella qualità della vita.

“Lo Sportcity Day è diventato un appuntamento fisso per la cultura del movimento. Fare sport fa bene e rende cittadini migliori. E’ soltanto l’inizio di ciò che ci aspetta durante l’anno, con una serie di iniziative e di attività che facciano si che lo sport ci sia ogni giorno dell’anno”, le parole di Fabio Pagliara, Presidente di Fondazione Sportcity. Nato nel 2021 con l’adesione di 17 Comuni, lo Sportcity Day è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti italiani dedicati allo sport diffuso e alla rigenerazione sociale degli spazi urbani. L’iniziativa promuove il modello della “Repubblica del Movimento”, fondato su salute, inclusione, socialità e contrasto alla sedentarietà, coinvolgendo enti locali, associazioni, operatori e volontari.

“Siamo tutti quanti coprotagonisti di questo progetto, con l’obiettivo di aumentare e garantire il benessere fisico delle persone. Vogliamo riempire le nostre città di attività e di promuovere la cultura del movimento. Opes si mette a disposizione con i suoi tesserati e le sue realtà sui territori per far sì che il valore dello sport sia accessibile a tutti”, aggiunge Juri Morico, presidente nazionale di Opes. All’interno della manifestazione tornerà anche “Natura e Movimento”, il progetto sviluppato con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per portare l’attività sportiva nei parchi nazionali, nelle aree protette e nelle aree marine protette. Un percorso pensato per unire movimento, conoscenza dei territori e tutela della biodiversità.

“La giornata di oggi è importante per noi amanti dello sport. La penetrazione dello sport nella società passa attraverso queste iniziative. Natura e movimento significa attività sportiva nelle aree protette, che sono un contesto centrale nella biodiversità e stiamo facendo di tutto per considerarle non solo più cattedrali del deserto, ma luoghi per fare attività”, sostiene Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente. Lo Sportcity Day potrà contare sul sostegno dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, dell’Anci e di istituzioni come Coni, Sport e Salute e Comitato Italiano Paralimpico. La giornata del 20 settembre punta così a riaffermare il diritto al movimento e il valore dello sport come strumento di partecipazione, benessere collettivo e cittadinanza attiva.

– foto mec/Italpress –

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