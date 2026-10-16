TOP NEWS

Sparatoria a scuola in Oregon, uccisi tre bambini e ucciso anche l’attentatore

Di

Ott 16, 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tragedia a Bend, una cittadina dell’Oregon negli Stati Uniti. Un ragazzo di 16 anni ha sparato in una scuola elementare e il bilancio, ancora provvisorio, parla di quattro vittime, tra cui tre bambini di 5, 8 e 11 anni. Ucciso anche l’attentatore, colpito a morte
da una persona presente a scuola e armata. In quel monento i bambini della Silver Rail Elementary School, erano in parte alla mensa per il pranzo. Quando la polizia è arrivata l’aggressore era stato ucciso.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Truffa da 9 milioni a vip e calciatori, maxi sequestro a eredi broker deceduto

Ott 16, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Us Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo Slam

Set 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Truffa da 9 milioni a vip e calciatori, maxi sequestro a eredi broker deceduto

Ott 16, 2026
TOP NEWS

Sparatoria a scuola in Oregon, uccisi tre bambini e ucciso anche l’attentatore

Ott 16, 2026
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 16 ottobre 2026

Ott 16, 2026
IN EVIDENZA

Truffa del falso carabiniere a un’anziana, due arresti a Lecce

Ott 16, 2026