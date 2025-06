Spada maschile e Sciabola femminile bronzo agli Europei

GENOVA (ITALPRESS) – La quinta giornata dei Campionati Europei di Genova 2025 regala all’Italia altre due medaglie: bronzo sia per la spada maschile che per la sciabola femminile, per un totale di 11 medaglie nel bilancio complessivo (numericamente pareggiato il bottino dell’edizione 2024 a Basilea).

Terzo posto per il quartetto inedito degli spadisti, composto dal veterano Andrea Santarelli, dal giovane ma già affermato Davide Di Veroli e da due esordienti, l’argento individuale – ancora in età da Under 20 – Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino.

“Una medaglia è una medaglia – ha dichiarato Santarelli – ho detto ai ragazzi di essere pronti subito dai primi assalti, da lì si apre il divario, ho cercato di invitarli all’attenzione. Siamo scesi di un gradino rispetto lo scorso anno, è vero, abbiamo incontrato prima la Francia per una questione di ranking, ma siamo sempre lì, la nostra squadra è giovane, con due esordienti, va bene così”. Decisiva la vittoria nella finale per il terzo e quarto posto ottenuta contro la Germania (40-28).

Bronzo anche per le sciabolatrici, le più esperte Michela Battiston e Chiara Mormile, insieme a Manuela Spica e Mariella Viale, hanno battuto l’Ungheria 45-44. “L’assalto era un pò compromesso – ha dichiarato Mormile -, sentivo che dovevo mettere qualcosa di più, mancava qualcosa, ho detto “o adesso o mai più”. Siamo consapevoli della strada da percorrere, sappiamo cosa dobbiamo fare. La medaglia è un punto di partenza, l’appetto vien mangiando”.

Soddisfatta anche Battiston: “E’ stata una bella emozione, eravamo sotto e Chiara ha fatto il miracolo, l’esperienza si è fatta vedere. Stiamo facendo un percorso in cui solo noi lo sappiamo quello che proviamo. Volevamo tantissimo questa medaglia, non ci siamo fatte prendere dallo sconforto di perderla. E’ stata una bella gara”.

Domani in programma la sesta e ultima giornata degli Europei con le gare a squadre di spada femminile e fioretto maschile. Per l’Italia del ct Dario Chiadò in pedana le spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Lucrezia Paulis. Esordio negli ottavi di finale (ore 10.20) contro una tra AIN e Olanda. Il quartetto dei fiorettisti del ct Simone Vanni, invece, sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, debutto nei quarti di finale (alle ore 13) contro la vincente di Austria-Spagna.

