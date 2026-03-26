Sinner ingiocabile, spazza via Tiafoe e vola in semifinale a Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Poco più di un allenamento. Jannik Sinner torna ad alzare il livello e prende a pallate un Frances Tiafoe incapace di opporre resistenza: 6-2 6-2 in appena 71 minuti di gioco e biglietto per la semifinale del “Miami Open” staccato. Con un servizio solido e una varietà di gioco che ha messo alle corde lo statunitense sin dai primi scambi, il 24enne altoatesino si porta così a due vittorie dal “Sunshine Double”, impresa riuscita solo ad altri sette giocatori, l’ultimo dei quali fu però Roger Federer nel 2017. Tiafoe – alla quinta sconfitta in sei confronti con l’azzurro – appare in balia dell’avversario per tutta la durata del match, dove non riesce a far tesoro nemmeno delle briciole che Sinner gli lascia. Una prova di forza, l’ennesima, per il numero 2 del mondo che allunga così la sua incredibile striscia nei Masters 1000: non perde un set dal 5 ottobre 2025, a Shanghai, da allora sono 30 di fila. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium l’azzurro – che punta anche ad accorciare il gap dalla prima posizione nel ranking occupata da Carlos Alcaraz, uscito anzitempo a Miami – mostra una condizione fisica e mentale invidiabile, supportata da una battuta sempre più efficace. “E’ stata una partita molto solida, sono contento del livello a cui ho giocato – confessa Sinner – Frances è un avversario molto tosto, forse oggi era un pò stanco perchè aveva giocato tante partite lunghe qua, io ho cercato di renderla il più fisica possibile e ho servito bene nei punti importanti”. L’altoatesino ammette anche che “partire con un break di vantaggio ti dà fiducia. Ci possono essere anche alti e bassi ma cerco di rimanere calmo e sfruttare le chance che mi si propongono, è stata questa la chiave”. Aspettando di conoscere il prossimo rivale che uscirà dalla sfida fra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, Sinner non ha alcuna intenzione di accontentarsi. “Essere affamato è naturale, mentalmente quello che cerco di fare è rimanere calmo e rilassato fuori dal campo. Ho giocato tanto nelle ultime 3-4 settimane, allenamenti compresi, questo è l’ultimo torneo sul veloce prima della terra e sono contento di essere di nuovo in semifinale”.

– foto Ipa Agency –

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