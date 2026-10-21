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Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nel Catanese alle pendici dell’Etna

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Ott 21, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 08:49, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, sulle pendici orientali dell’Etna. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 4 chilometri.
– foto: screenshot dal sito Ingv –
ITALPRESS).

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