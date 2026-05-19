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Salvini “Verso proroga taglio accise e credito imposta”

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Mag 19, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo venerdì dovremmo prorogare sicuramente” il taglio delle accise, “ma per migliaia di autotrasportatori questo taglio è irrilevante. Abbiamo la riunione venerdì con tutte le sigle dell’autotrasporto per ravvivare un credito d’imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che sono in perdita”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a RTL 102.5. “Gli autotrasportatori hanno proclamato uno sciopero per tutta la prossima settimana e hanno ragione, dobbiamo poterli aiutare perchè fermate per una settimana i camion vuol dire avere l’Italia nel caos. Mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione – prosegue -, qua non si tratta di essere leghisti, sovranisti o euroscettici, ma di scegliere se fermare un Paese o permettere a un governo di spenderete i soldi degli italiani per aiutare altri italiani”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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