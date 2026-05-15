Salario minimo, Schlein “Ci batteremo in Parlamento”

TORINO (ITALPRESS) – “In un Paese che ha tra i salari più bassi d’Europa, bisogna approvare presto un salario minimo. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei, dove ha aiutato le famiglie e i lavoratori a sostenere la botta dell’inflazione e la crisi energetica di questi anni. Non c’è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti, insieme alle altre opposizioni, perchè come sapete per il salario minimo noi abbiamo proposto una legge insieme a tutte le altre opposizioni e su questo continueremo a insistere anche in Parlamento”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi in visita al Salone del Libro di Torino.



“Sul terreno fiscale discuteremo anche con le altre forze di opposizione, come abbiamo fatto, proponendo diverse misure a partire da quelle che sostengono i giovani che vogliono restare in Italia – ha aggiunto Schlein -. Non se ne parla mai, ma siamo un Paese in cui i giovani si vedono proporre contratti precari, salari da fame e molti si sentono costretti a partire, mentre deve essere sempre una scelta fatta per arricchire il proprio percorso di vita e professionale, mai per costrizione o mancanza di opportunità”.

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