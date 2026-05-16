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Narvaez vince per distacco a Fermo, Eulalio resta in maglia rosa

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Mag 16, 2026

FERMO (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez vince in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. Seconda affermazione in questa edizione della corsa dopo quella di Cosenza, la quarta in carriera, per lo scalatore ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG, secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 32″ di ritardo, terzo il suo connazionale e compagno di squadra Martin Tjotta. La maglia rosa di leader della classifica generale resta sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain Victorius). La giornata è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga. Nella prima parte Filippo Ganna (Netcompany INEOS) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) hanno guadagnato un bel vantaggio sul gruppo, ma i due azzurri sono stati ripresi al 53esimo chilometro di gara. Col passare della frazione il gruppo si è spezzettato sui muri fermani, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Jhonatan Narvàez (UAE Team Emirates-XRG) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) hanno iniziato a guadagnare sul gruppo maglia rosa che, dopo aver capito che chi era in fuga non preoccupava nella generale, si è rialzato lasciando circa 4′ di margine agli attaccanti. Sul muro di Capodarco Narvaez ha iniziato a fare la differenza, Leknessund ha provato a rimanere a contatto ma ha mollato nelle ultime salite di giornata. Immutata la classifica generale, con Eulalio che resta al comando. Domani la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri, ancora adattissima agli scalatori del gruppo.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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