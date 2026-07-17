TOP NEWS

Musumeci “Ancora una morte in piscina, pronta legge con regole severe”

Di

Lug 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l’accento sulla necessità, non più rinviabile, di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private, senza se e senza ma. Negli ultimi tre mesi ben cinque sono state le morti dì minori in piscina. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare ma da soli i bimbi in acqua”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, firmatario della proposta assieme al ministro della Salute Orazio Schillaci. “Il disegno di legge del governo Meloni, finalizzato a questo obiettivo, sarà licenziato entro il mese dalla competente Commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza”, conclude Musumeci.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Riparte la Juventus, Spalletti “Distanti dallo scudetto, la rosa va completata”

Lug 17, 2026
TOP NEWS

Dalla Commissione Ue un piano d’azione per elettrificazione e revisione ETS

Lug 17, 2026
TOP NEWS

Bankitalia “Pil +0,6% nel 2026, ma sulle stime incide l’incertezza geopolitica”

Lug 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Riparte la Juventus, Spalletti “Distanti dallo scudetto, la rosa va completata”

Lug 17, 2026
TOP NEWS

Dalla Commissione Ue un piano d’azione per elettrificazione e revisione ETS

Lug 17, 2026
TOP NEWS

Musumeci “Ancora una morte in piscina, pronta legge con regole severe”

Lug 17, 2026
TOP NEWS

Bankitalia “Pil +0,6% nel 2026, ma sulle stime incide l’incertezza geopolitica”

Lug 17, 2026