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Tennis, ATP Madrid: Musetti si ferma agli ottavi contro Lehecka

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Apr 28, 2026

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il 24enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e 6^ testa di serie, si è arreso in 2 set, 6-3 6-3, in un’ora e 15 minuti di gioco, al ceco Jiri Lehecka, 14° della classifica mondiale e 11° del tabellone. Per un posto in semifinale Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils, n. 21 del seeding, che si è imposto sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (25) per 6-3 6-4.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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